Ольга Картункова шокировала поклонников стройной фигурой

Артистка Ольга Картункова основательно занялась своим внешним видом. За последнее время женщина изменилась до неузнаваемости.

На протяжении пары лет 39-летняя звезда КВН сидит на строгой диете, занялась активным образом жизни. Благодаря усиленной работе, женщина сбросила около 60 кг. Артистка призналась, что в скором времени планирует прибегнуть к операции для удаления растяжек, которые последовали после интенсивного похудения. Также Картункова рассказала, что новая фигура позволяет ей чувствовать себя увереннее, в ее гардеробе появилось большое число соблазнительных нарядов.

На сегодняшний день артистка старается с помощью нарядов подчеркнуть свою новую форму, а не скрывать фигуру под балахонами, как было ранее. Ранее участница телешоу опубликовала у себя в Инстаграм личный снимок, на котором женщина запечатлена в длинном платье с кружевом, подчеркивающее ее стройность. Данное фото было сделано во время гастролей в Казахстане, поклонники звезды отметили, что она выглядит превосходно: «Красота, настоящий пример для подражания!», «Ориентируюсь на Вас», «Картункова настоящая молодец, глаз радует», «Восхищаюсь ее силой воли, супер».