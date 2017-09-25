Ольга Орлова не лечит бронхит из-за съемок в шоу «Дом-2»

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова пренебрегает своим здоровьем из-за съемок в шоу на Сейшелах. Ольга рассказала, что бронхит не дал ей насладиться полетом в самолете, испортив все впечатления, но надо было лететь – работа есть работа. Все, кто не любит Орлову в качестве ведущей скандального проекта, уверены, что Ольга теряет на шоу здравый смысл, а фолловеры желают ей скорейшего выздоровления.

Хейтеры новой ведущей шоу «Дом-2» Ольги Орловой упрекают ее в том, что она «погрязла» в съемках проекта и не следит из-за него за здоровьем. Бронхитом болеют дома, а не в самолетах, отправляясь на Сейшельские острова. В своем профиле в соцсети «Инстаграм» Орлова жалуется на температуру, заложенный нос и испорченный перелет, а хейтеры ей пишут, что в этом нет ничего удивительного – с такими заболеваниями лучше никуда не летать и выполнять все предписания врачей. Фолловеры беспокоятся за любимицу и желают ей поскорее избавиться от простуды.

Ранее СМИ писали о новом клипе Ольги Орловой, который общественность порядком раскритиковала. Ольга в нем, как считают многие, подражает Бузовой, а ей этого не стоит делать – у Орловой опыта в шоу-бизнесе намного больше, ей должны подражать личности вроде Бузовой. Орловой пытаются доказать, что «Дом-2» – не ее путь: всего полгода на проекте, а уже и стиль исполнения испортился, и к здоровью отношение легкомысленное. Песня «Без тебя» разительно отличается от того, что исполняла певица в составе «Блестящих», и поклонники хотят назад прежнюю Ольгу Орлову.