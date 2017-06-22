Ольга Орлова, известная российская певица, не так часто появляется в прессе. Она не любит афишировать свою личную жизнь. Недавно в сети появилась информация о скорой свадьбе Ольги, и она решила прокомментировать данные слухи.

Бывшая участница группы «Блестящие» — Ольга Орлова, относится к тем представителям шоу-бизнеса, которые стараются не афишировать подробности личной жизни. Последнее время не было никакой информации относительно семейного положения певицы. Но недавно в интернете появилась слухи о том, что Ольга собирается замуж и свадебное торжество скоро состоится.

Орлова прокомментировала данную информацию, сказав, что журналисты поспешили с этими новостями. Известно, что возлюбленного Ольги зовут Ильей, в отношениях с ним солистка находится уже более пяти лет.

Ольга также сообщила, что для нее неважно: будет свадьба или нет. В игры про белое платье, торжество, сказку и т.д., она уже не хочет играть. Певица сообщила, что не знает как сложится ее будущее. По ее мнению, если дети у нее не появятся, то и замуж ей незачем будет выходить.

Затронула Ольга и качества мужчины, которые особо ценны для нее. По словам певицы, главное – это защита, которую может обеспечить близкий человек. При этом Ольга отметила, что она по жизни боец и все невзгоды ее еще больше закаляют и заставляют бороться.