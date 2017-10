Ольга Рапунцель возвращается на шоу "Дом-2"

Хочу каждого обнять из вас , поцеловать и сказать Я люблю вас 🙏💋❤️ Мои дорогие спасибо вам за поддержку 🙏Я знаю , ведь тех ,кто меня любит намного больше ❤️ и Я не одна 🙏 есть вы у меня и Самое главное счастье это мой ребёнок 🤰🏽🙏 Я стараюсь не читать плохие , негативные комменты , это пишут глупые люди , у которых нет ничего святого , вы с ума сошли ! Вы чего такие злые ? Бумеранг ещё никто не отменял 🖕Не верьте слухам ! Это ваше дело верить мне или кому угодно ! Мне нет смысла врать , я вышла замуж по любви , взяла его фамилию , хотела с ним семью , поверила ему , а он оказался актёром ! Вы что думаете я придумала это все для пиара ? Вы в своём уме ?Я хотела стать матерью одиночкой ? Да ,Я бы лучше тогда родила бы для себя и от Богатого мужчины , но я любила его искренни , сейчас Я его призираю , он причинил мне боль и моему малышу , а он вообще любил нас ? Нет , он играл и он не хочет вернуть семью , все что он говорит , это пустые слова ! Ещё и не признается и на жалость давит ! Пусть он остаётся со своим враньём ! Я поплакала , успокоилась , иду дальше 🙏 Вы не поймёте , что я пережила , скажу одно , я благодарна Богу со мной и ребёнком все хорошо 🙏 главное сейчас Я в безопасности ,Я сохраню себя и ребёнка 🙏 и знайте , я и подумать не могла , что бывших участников могут вернуть на проект , и я не ожидала такого поворота ! Мир не без добрых людей ! Благодарю 🙏❤️ #ОляРапунцель#моесокровище#счастьеживетвомне#люблювсемсердцем#дорожезолота#всемдобра#моиподписчикисамыелучшие

