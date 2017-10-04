Ольга Рапунцель возвращается на шоу "Дом-2"

Ольга Рапунцель вслед за громким скандалом, с публичным выяснением отношений со своим мужем, в очередной раз удивила общественность. Она сообщила о своем возвращении на телепроект “Дом-2”.

Ольга Рапунцель привлекла внимание общественности своей неожиданной публикацией. Как оказалось, она решила вернуться на шоу “Дом-2”. Ольга написала, что и представить себе не могла, что возвращение на телепроект возможно для бывших участников. К публикации она прикрепила свою фотографию, на заднем плане которой были девушки и неизвестный мужчина в полотенце. Также она обратилась к своим поклонникам, поблагодарив их за поддержку. Рапунцель написала, что хочет обнять и поцеловать каждого человека, поддерживающего её. Ольга выразила свою радость насчет того, что тех людей, которые относятся к ней положительно, гораздо больше, чем тех, кто её ненавидит. Рапунцель отметила, что для неё теперь самоё главное счастье – это ее будущий ребенок.

Напомним, недавно Ольга Рапунцель обратилась в полицию, обвинив своего мужа в избиении. Тогда она написала в Сети, что была вынуждена быстро собрать вещи и сбежать из квартиры в гостиничный номер, где теперь живет. Их ссора началась из-за того, что Рапунцель обнаружила в телефоне супруга фотографии, доказывающие его измены. Ольга начала выяснять отношения с мужем, который, по её словам, не сдержался и поднял на неё руку. Позже журналисты связались с её мужем и попросили прокомментировать ситуацию. Тогда мужчина заявил, что никогда бы не стал бить женщину, которая вынашивает его ребенка, и назвал слова супруги клеветой.