Отар Кушанашвили испытывает сострадание к Марии Максаковой, которая потеряла своего любимого человека. Журналист высказал свое мнение в колонке одного из изданий. Кушанашвили уверен, что Максакова на грани.

Отар Кушанашвили искренне волнуется за судьбу Марии Максаковой, которая в марте 2017 года стала вдовой. Именно тогда в центре столицы Украины муж Марии Денис Вороненков ыл застрелен. Вороненкова подозревали в афере, совершенной по отношению к московской организации «ТОМА». После того, как стало известно об убийстве Дениса, общество поделилось на две группы. Одни искренне переживали за певицу, другие же обвиняют погибшего в том, что он причастен к различным преступным группировкам. После того, как Отар поучаствовал в программе, «Прямой эфир», в своей авторской колонке он написал личное мнение по поводу жизни Максаковой после произошедшей истории.

«Что теперь делать Максаковой, которая жила, кажется, в эфемерном мире, а теперь придется в эмпирическом. В студии комментировали ее интервью немецким журналюгам, находили, что у нее слишком много гонора и театральщины для убиенной горем бабы, а мне-то как раз кажется, что она хорохорится, такое бывает, когда держишься из распоследних сил», – считает звезда ТВ.

Кроме того, Кушанашвили сочувствует певице, так как очень много людей злорадствует ее беде.От издания «Стархит» стало известно, что Отара в его высказываниях поддерживает телеведущий Борис Корчевников.