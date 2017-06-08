Отец Джорджа Клуни описал своих маленьких внуков-близнецов

Отец культового актера Джорджа Клуни, Ник, уже видел своих внуков Александра и Эллу, и, даже описал их. У мальчика якобы «профиль его отца» и темные волосы, девочка тоже темноволосая и очень хорошенькая. Новоиспеченному деду очень нравятся имена малышей.

Сам Джордж Клуни и его жена Амаль с прессой пока не общаются и о своей двойне ничего не говорят. Зато родители Джорджа Ник Клуни и Нина Брюс охотно делятся своей радостью с прессой. Невестку они приняли с радостью – наконец-то актер нашел свой жизненный причал и привел в семью «суперженщину». Амаль и их сын все делают совершенно правильно – создали семью, родили двух замечательных детей. Вот только глаза Джорджа Клуни были «стеклянными» в момент общения с родителями по Скайпу. Ник даже пошутил, что его сын был нетрезв в честь рождения наследников.

Бария и Рази Аламуддин, родители Амаль из Ливана, тоже счастливы, что стали бабушкой и дедушкой. Главное, что их почти сорокалетняя дочь нормально перенесла роды, а детки появились на свет здоровыми. Отец Амаль не смог прилететь в Англию и посмотреть на внуков, но он отправил туда свою супругу Барию и поручил купить все необходимое для младенцев. У Амаль Клуни, всецело посвятившей себя правозащитной деятельности, Александр и Элла – первенцы, как и у ее мужа.

Новоиспеченный отец принимает подарки для новорожденных от друзей семьи, а его теща в это время занимается в Лондоне шоппингом. Журналисты видели Барию Аламуддин в магазинах для детей: она сделала много покупок. Спустя два часа после перелета, ливанская бабушка Александра и Эллы уже ходила по магазинам в поисках самого лучшего для своих внуков.