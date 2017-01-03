Паулина Андреева рассказала о романе с Федором Бондарчуком

О романе Паулины Андреевой и Федора Бондарчука долгое время были лишь догадки, но после их совместного появления на официальном мероприятии, сомнения отпали. Пара не рассказывала о своих отношениях, но недавно актриса решила все же поделиться личным. Об этом передает российское издание.

Необходимо уточнить, что кинематографист ради нового романа развелся со своей супругой, с которой они прожили 25 лет. Новая возлюбленная рассказывает о нем, как об очень активном человеке.

«Он успевает все. Спорт, общение с друзьями, лекции Дмитрия Быкова, съемки, продюсирование, бизнес. Видимо у него есть собственная энергостанция. Многие обычно не обращают внимание, какая песня играет в качестве фона в кафе, но он на такие мелочи особенно обращает внимание», — говорит молодая актриса.

Девушка добавляет, что ее жених достойно продолжает великую фамилию, является ответственным человеком, любит и умеет веселиться, обычно это очень заражает окружающих.

Напомним, недавно пара снялась в киноленте «Мифы о Москве». Возлюбленным предложили главные роли. Данная работа является абсурдной комедией, вдохновили на нее легенды Древней Греции и биографии модных личностей столичного светского Олимпа. Работа над фильмом длилась около 6 месяцев, в прокате ожидается осенью 2017 года.