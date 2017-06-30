Павел Прилучный навестил подопечных Калининградской больницы

Актер Павел Прилучный активно занимается благотворительностью, посещая детей в больницах и благотворительных центрах. Калининградский центр «Верю в чудо» у себя на сайте похвастался тем, что артист навестил больных ребят в городской больнице.

Подростки из неврологического отделения Детской городской больницы получили в день летних каникул необыкновенный подарок – их навестил актер Павел Прилучный и рассказал им много интересного. Подопечные центра «Верю в чудо» задавали артисту вопросы, интересовались, как у него дела на съемках «Желтого глаза тигра» и трудно ли ему играть в фильме об инвалидах «Любовь с ограничениями». В фильме персонаж Павла — Миша притворяется инвалидом ради престижной работы, но окунается в мир людей с ограниченными возможностями, которые выживают в мире здоровых.

Для одной из игровых комнат центра Павел подарил плазменный телевизор. И большие, и маленькие онкобольные ребята были рады встретить своего кумира: малыши знают его по мультику «Тачки» — Павел там озвучивал одного из героев-машин, а подростки смотрели сериалы «Квест», «Закрытая школа» и «Мажор».

Дети – большие друзья Павла Прилучного, у него с женой Агатой подрастают двое своих детей. В Светлогорске (Калининградская область) Павел встретился с детьми из лагеря для кинематографистов. Будущие звезды кино и режиссуры спрашивали Прилучного, стоит ли идти в профессию, сколько он зарабатывает на данном этапе, как много он работает, на какие кастинги ходит. Актер сразу предупредил, что труд в кино очень нелегок, а вот обогатит далеко не сразу. Один артистичный мальчик так понравился съемочной команде «Желтый глаз тигра», что его пригласили сниматься в сериале о янтарном бизнесе.