Пелагея, известная российская певица, после рождения своей малышки отправилась в Германию со своим мужем Иваном Телегином, известным российским хоккеистом на Чемпионат мира по хоккею. На Чемпионате мира Пелагея выглядела веселой и жизнерадостной, активно болея за своего супруга.

В мае в Париже и Кельне проходит Чемпионат мира по хоккею, где принимают участие команды с мировым именем. Для того, чтобы спортсмены чувствовали поддержку родных и близких, со многими игроками на Чемпионат отправились и их родные. Так в качестве поддержки и опоры в Германию поехала российская певица Пелагея, ставшая в начале года в первый раз мамой.

По приезду в Германию Пелагея сразу отправилась болеть за своего супруга, с игры которого она опубликовало фото. Поклонники от снимка пришли в восторг, поскольку молодая девушка вместе с другими болельщиками активно болела за команду своего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Она была очень весела, улыбчива, эмоционально выражала чувства, не стесняясь никого вокруг. Сам же Телегин запомнился тем, что забил 13 мая первую шайбу в Чемпионате, что сразу стало сенсацией для российской команды. По итогу матча сборная России, играя со Словакией, одержала победу.

В отношении личной жизни, супруги не любят распространять никакой информации. Сам спортсмен в одном интервью признался, что брак с известной певицей дал ему сил и желания бороться, он его «взбодрил», за что он очень благодарен жене.

Сама Пелагея после рождения первенца старалась не разглашать никакой информации о свое дочке. И только спустя несколько месяцев после появления дочки певица рассказала о ней в программе «Вечерний Ургант». Самое интересное, что певица отметила, что она ленивая мать и ей иногда очень тяжело заставить себя погулять с дочкой.