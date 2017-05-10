Пьер Нарцис, который стал известен в отечественном шоу-бизнесе благодаря песне «Шоколадный заяц» опять втянут в скандал, который разгорелся между ним и его семьей. Его жена обвиняет Пьера в собственном избиении, а также в косвенном причастии к появлению у их дочери суицидальных мыслей.

Пьер Нарцис, который известен в основном по шлягеру «Шоколадный заяц», в последнее время постоянно пребывает в центре разнообразных скандалов, в том числе связанных и с его семьей. Первый скандал, который был обнародован общественности, связан с обвинениями певца в изнасиловании. Второй скандал, который был инициирован самой женой Пьера Нарциса ,связан с обвинениями в жестоком обращении певца со своей женой ,в частности в ее избиении. Но и это заявление жены певца Валерии Калачевой не стало последним. В своем недавнем интервью, жена заявила о том, что она нашла дневник своей дочери Каролины, в котором девочка описала некоторые факты, заставляющие задуматься о наличии у нее суицидальных склонностей. И по признанию самой дочери, такие мысли у нее и правда были, особенно они ее посещали в момент трудных взаимоотношений в семье, в том числе между матерью и отцом.

Если говорить об отношения в семье Нарциса, то недавно жена решила подать на развод и прекратить такие «несносные», по ее утверждению, взаимоотношения. Как заявляет сама Валерия, то она до последнего пыталась сохранить семью, неоднократно давая шанс Нарцису исправиться. Но если жена и верила в возможность изменений, то дочь в такое переосмысление поведения отца не верила.

Сам же артист, пока его обвиняют в насилии, почти не комментирует ситуацию и воздерживается от каких-либо действий. Как он признался в одном из недавних интервью, то все громкие заявления его жены – это лишь пиар ход, благодаря которому она хочет привлечь к себе внимание. Также певец категоричен в вопросах дочери, и заявляет, что он никогда не поднимал на нее руку и не знает о ее суицидальных наклонностях.