Певец Данко сделал тест на отцовство, заподозрив супругу в измене

Певец Данко сделал тест на отцовство после того, как у него возникли сомнения, что он не является отцом трехлетней Агаты. Как оказалось, на такие действия мужчину надоумила его мать, которая также сомневалась в верности его избранницы.

Певец Данко и его супруга стали очередными участниками шоу «На самом деле». В ходе эфира исполнитель рассказал ведущему о своих мыслях по поводу неверности своей избранницы. Данко предположил, что настоящим папой дочери Агаты, скорее всего, является некий миллионер из Швейцарии, с которым до него встречалась Наталья. Как признается мужчина, он терпел на протяжении трех лет пока Агата росла, перед тем как решиться обвинить свою возлюбленную в измене.

К гостям, собравшимся в студии, присоединилась и мать артиста — Елена Ильинская, которая и является источником разногласий в семье. Она долго не хотела признавать маленькую Агату, думая, что её сын не является отцом этой девочки. Ближе к концу выпуска Дмитрий Шепелев огласил результаты теста на отцовство, который подтвердил, что Данко действительно является отцом ребенка.