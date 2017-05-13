Певец Дима Билан объяснил, почему решился сбрить волосы на голове

Популярный певец Дима Билан на программе «Вечерний Ургант» объяснил, что побрил голову из желания попробовать такой имидж. Певец пошутил, что 33 года из 35-и лет он мечтал попробовать нечто подобное, и только сейчас реализовал задуманное.

Фолловеры Билана, увидев в «Инстаграме» лысую знаменитость, не на шутку за Диму испугались. Певец заметно похудел, побрился налысо, врачи насчитали у него в позвоночнике пять грыж. Фанаты исполнителя поставили ему диагнозы и начали верить в самое худшее, по Сети расползлись слухи о раковой опухоли. Билан никак не реагировал на статьи подобного рода и писал у себя в микроблоге посты с глубокой философией.

Продюсер исполнителя Яна Рудковская опровергала домыслы об онкологии: этот имидж Билану необходим для работы, но ей почти не верили. На самом деле прическа – результат спонтанного решения. Билан пошутил при своем стилисте Манане, что он в последний раз был лысым в три годика – толстый, лысый и на детском велосипедике. А сейчас хочет вспомнить, как это было. Стилист подхватила идею и создала нечто новое.

А кто сказал, что мне нельзя? Все 33 года я думал об этом.

Избавившись от волос на голове, Билан наконец-то устроил себе отпуск – 15 лет он полноценно не отдыхал. Отпуск длиною в три месяца Дмитрий называет «долгим» для себя. Певец решил посетить Исландию, «засветиться» на нулевой широте, доснять там своей ролик. Дима путешествует, ищет места для съемок, хорошо проводит время. Волосы уже немного отросли, и за здоровье знаменитости можно не опасаться.