Певец Дима Билан объяснил, почему решился сбрить волосы на голове

Популярный певец Дима Билан на программе «Вечерний Ургант» объяснил, что побрил голову из желания попробовать такой имидж. Певец пошутил, что 33 года из 35-и лет он мечтал попробовать нечто подобное, и только сейчас реализовал задуманное.
Фолловеры Билана, увидев в «Инстаграме» лысую знаменитость, не на шутку за Диму испугались. Певец заметно похудел, побрился налысо, врачи насчитали у него в позвоночнике пять грыж. Фанаты исполнителя поставили ему диагнозы и начали верить в самое худшее, по Сети расползлись слухи о раковой опухоли. Билан никак не реагировал на статьи подобного рода и писал у себя в микроблоге посты с глубокой философией.
Продюсер исполнителя Яна Рудковская опровергала домыслы об онкологии: этот имидж Билану необходим для работы, но ей почти не верили. На самом деле прическа – результат спонтанного решения. Билан пошутил при своем стилисте Манане, что он в последний раз был лысым в три годика – толстый, лысый и на детском велосипедике. А сейчас хочет вспомнить, как это было. Стилист подхватила идею и создала нечто новое.
А кто сказал, что мне нельзя? Все 33 года я думал об этом.
Отличный Настрой на день ,от воспоминания той необъятной , природной красоты / ролик #тымойокеан монтируется , но его подождать придётся до осени … следом за #лабиринты , который тоже в монтаже у @alexey_k_golubev абсолютно качевый бодрый трек от @denis_kovalskiy_official 💥 наберемся терпения впереди много интересного !!!!!!! #iceland #bilan #dimabilan #билан #димабилан / A great mood for the day, from the memory of that immense natural beauty / the video #youaremyocean is being mounted, but it will have to wait until Autumn … straight after the #labyrinths, which is also being edited by @alexey_k_golubev, absolutely awesome cheerful track from @denis_kovalskiy_official 💥 let's be patient, we have a lot of interesting staff ahead !!!!!!! #iceland #bilan #dimabilan
Избавившись от волос на голове, Билан наконец-то устроил себе отпуск – 15 лет он полноценно не отдыхал. Отпуск длиною в три месяца Дмитрий называет «долгим» для себя. Певец решил посетить Исландию, «засветиться» на нулевой широте, доснять там своей ролик. Дима путешествует, ищет места для съемок, хорошо проводит время. Волосы уже немного отросли, и за здоровье знаменитости можно не опасаться.