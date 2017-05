Певец Дима Билан объяснил, почему решился сбрить волосы на голове

Отличный Настрой на день ,от воспоминания той необъятной , природной красоты / ролик #тымойокеан монтируется , но его подождать придётся до осени … следом за #лабиринты , который тоже в монтаже у @alexey_k_golubev абсолютно качевый бодрый трек от @denis_kovalskiy_official 💥 наберемся терпения впереди много интересного !!!!!!! #iceland #bilan #dimabilan #билан #димабилан / A great mood for the day, from the memory of that immense natural beauty / the video #youaremyocean is being mounted, but it will have to wait until Autumn … straight after the #labyrinths, which is also being edited by @alexey_k_golubev, absolutely awesome cheerful track from @denis_kovalskiy_official 💥 let's be patient, we have a lot of interesting staff ahead !!!!!!! #iceland #bilan #dimabilan

