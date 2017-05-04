Известная певица Анита Цой решила выделить время для себя любимой, чтобы отдохнуть от напряженного весеннего графика и подготовить свой организм к новым концертам, в том числе и концерту к Дню победы. Место она выбрала идеальное – Мальдивы, где всегда солнце и вода.

Анита Цой, которая активно принимала участие во многих музыкальных фестивалях, проходящих на территории России весной, решила, что перед предстоящим концертом, приуроченному ко Дню победы, ей необходим отдых. С целью получения нового заряда энергии и новой порции солнечного тепла певица отправилась на Мальдивские острова, где и проведет ближайшие дни своего отпуска Мальдивские острова — это то место, где, не смотря на сезон года, всегда тепло и солнечно, можно понежиться на белом песочке и поплавать в теплой воде океана.

Немного отдыха не помешает. 🌞 Остальное смотри на @princess_anitatsoi #paradise #anitatsoi #maldives #indian #анитацой #happyday #relax #hollydays A post shared by Anita Tsoi / Анита Цой (@anitatsoy) on May 3, 2017 at 11:23pm PDT

С учетом активного использования отечественными звездами социальных сетей, по приезду на острова певица решила порадовать своих подписчиков новой порцией позитивных эмоций, выложив собственную фотографию с солнечного отдыха. Фотография была сделана певицей вблизи бассейна, который располагается на территории гостиницы. Но самое главное в фото не место, а фигура певицы, которая поразила ее подписчиков. На фотографии Цой позирует в миниатюрном купальнике фиолетового цвета, который подчеркивает все достоинства фигуры. Достижения и отменный внешний вид были оценены подписчиками в виде лестных комментариев, которые посыпались один за другим.

Сама певица всегда отмечает, что она следить за своим внешним и внутренним миром, прислушиваясь не только к внутреннему голосу, который говорит ей, когда и где отдохнуть, но и к советам астрологов и нумерологов. Относительно же внешнего вида, то Анита придерживается здорового образа жизни, соблюдая правильной питание и давая себе физические нагрузки.