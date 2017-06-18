Бейонсе стала мамой близнецов. Пока пол детей и точная дата рождения не сообщается. Также сама американская певица не комментировала данную новость. Американские издания сообщают, что исполнительница была замечена в клинике Лос-Анджелеса.

На днях в СМИ США появилась радостная новость, в которой рассказывали о рождении близнецов знаменитой американской певицей Бейонсе. Пока данная информация не была подтверждена самой исполнительницей и ее супругом. Также не сообщается пол новорожденных и точное время их рождения. В прессе также отметили, что знаменитость была замечена у входа в клинику в городе Лос-Анджелес.

О беременности знаменитой исполнительницы стало известно в феврале этого года. Новость сообщила сама Бейонсе, опубликовав соответствующий снимок на своей странице в «Инстаграм». Стоит уточнить, что снимок стал самым популярным за время существования сервиса, пост получил рекордное количество лайков. Так, за 15 часов фотография понравилась около 8000000 пользователям сети, из них 1400000 лайков были поставлены в течении 30 минут после появления фото в блоге.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. — The Carters Публикация от Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

Необходимо отметить, пять лет назад певица родила своему супругу дочь, которую пара назвала Блю Айви. Бейонсе в браке с Джей Зи с 2008 года. Певица считается одной из самых успешных мировых артисток, она была удостоена 20 премий «Грэмми», а шесть лет назад получила награду «Артист тысячелетия». Во время инаугурации американского президента Барака Обамы, она была приглашена, чтобы исполнить на этом торжестве гимн страны.