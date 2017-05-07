Близнецы певицы Бейонсе должны появиться на свет очень скоро: певица и ее муж Джей Зи готовы к госпитализации будущей мамы. В своем «Инстаграме» некоторое время назад звезда писала, что врачи ориентировали ее с мужем на май и морально готовили к тому, что сделают кесарево сечение.

Певица Бейонсе готовится стать мамой двух чудесных близнецов. Врачи настроили звезду на то, что роды начнутся со дня на день, а ее супруг снял домик недалеко от госпиталя. В больнице выделена отдельная комфортабельная палата для Бейонсе и операционная, поскольку артистке сделают кесарево.

Старшей дочери Бейонсе, Блю Айви уже пять лет, беременность и роды которой проходили куда легче. Первые триместры беременности 35-илетняя звезда мучилась от тошноты, вторые – от постоянных отеков. Опухали не только ноги, но и губы. Фанаты звезды даже заподозрили ее в том, что она в интересном положении увеличила губы с помощью силикона. Отец певицы искренне беспокоился за дочь, видя, что она постоянно плохо себя чувствует и все время жалуется на слабость и отсутствие сил.

💙Inaugural Wearable Art Gala in support of WACO Theater Center 💙 A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 30, 2017 at 7:22pm PDT

В феврале этого года звезда хвасталась тем, что беременна двойней: она у себя в «Инстаграме» выкладывала фото с внушительным животом. Ходили слухи, что не обошлось без помощи технологии ЭКО, поскольку Бейонсе сама не могла забеременеть. А вот пол своих малышей счастливые родители давно знают, но не говорят, однополые дети или разнополые – счастливые родители тоже скрывают.