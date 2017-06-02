Певица Нюша больше не скрывает будущего мужа Игоря Сивова

Певица Нюша (Анна Шурочкина) больше не скрывает будущего мужа Игоря Сивова – чиновник всюду сопровождает невесту. На «Детскую новую волну» артистка приехала с женихом, хотя он далек от шоу-бизнеса и детского творчества.

Зимой этого года стало известно, что наставница детского «Голоса» получила от Игоря Сивова предложение руки и сердца и собирается замуж. Сначала в мигроблоге Нюши появилось фотография, на которой она хвастается колечком невесты на пальчике. Долгое время пара вместе не выходила в свет, не появлялась на мероприятиях, но недавно Нюшу видели вместе с Игорем Сивовым на закрытии сезона КХЛ. Жених Шурочкиной, как чиновник от спорта, награждал судей КХЛ, а певица поддерживала его на церемонии.

Сейчас певица считает, что прятать Игоря Сивова от публики и от папарацци у нее нет смысла. «Детская Новая Волна» проходит в Крыму, и парочка весело проводит время, не стесняясь журналистов — их засняли около бассейна. Видно, что влюбленные счастливы вместе.

«Прощание с жизнью незамужней девушки» Нюша отметила с подружками в Париже. Девушки фотографировались около Эйфелевой башни, на Елисейских полях, тратили деньги во время шопинга – «девичник» удался на славу.

До Игоря Сивова у Нюши было несколько романов, но они закончились не браком, а разрывом. Егор Крид не захотел иметь дела с «папиной дочкой», заявив, что взрослая девушка слишком сильно прислушивается к словам отца-продюсера. Певица потом была вынуждена опровергать слова Крида в интервью: она ушла от него не из-за отца, а потому что они с Егором – разные люди.