Певица Пелагея мечтает о втором ребенке

Родив дочь певица Пелагея заявила, что не собирается останавливаться и уже сейчас мечтает о еще одном ребенке. Об этом женщина сообщила медицинскому персоналу в роддоме.

Пелагея заявила, что ей понравилось в госпитале «Мать и дитя», здесь она отмечает комфортные условия, квалифицированных специалистов, которые постоянно оказывали внимание. Необходимо отметить, что на территории медицинского заведения действует охрана. Роды для «VIP» персон здесь обходятся в 930000 рублей. Помимо хорошего питания, палат на уровне отеля с пятью звездами, в госпитале гарантируют полную конфиденциальность. Певица уже скучает по работникам роддома и мечтает в скором времени снова побывать у них.

«Выражаю большую благодарность всему медперсоналу, особенно моему врачу Юлии Евгеньевне Марковой. Она прекрасный специалист, всегда отвечала на мои звонки, заряжала позитивом и всегда рада была видеть. Очень скучаю за всеми. Надеюсь, следующая наша встреча состоится в скором времени, мечтаю об этом», — поделилась певица.

Напомним, 22 января Пелагея родила дочку российскому хоккеисту Ивану Телегину. Девочку назвали Таисия. На протяжении долгого времени пара скрывала беременность, как и не сообщала о планируемой свадьбе, которая прошла скрытно.