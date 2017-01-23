Певица Пелагея родила дочку Таисию

В этом году наблюдается беби-бум среди звезд шоубиза. Недавно стало известно о беременности Полины Гагариной, Анастасии Стоцкой, Оксаны Самойловой. На сегодняшний день пользователи интернета активно обсуждают певицу Пелагею, которая в первый раз стала мамой. На протяжении долгого времени ходили слухи о беременности певицы, но не было никаких официальных подтверждений. Пелагея и ее супруг Иван Телегин, который является хоккеистом ЦСКА, игнорировали эту тему. Поклонники звезды забрасывали женщину вопросами, чтобы убедиться в достоверности этой информации, но ответа они не получали. Как сообщил, сам молодой отец, у семьи родилась дочь, для которой они выбрали имя Таисия. «Вчера я стал папой, у нас доченьку назвали Таисией. Малыш чувствует себя превосходно», — написал у себя в блоге спортсмен. Во время матча, который проходил в Уфе, мужчину поздравили с важным для пары событием. Ему подарили фигуру неваляшки. Певицу продолжают активно поздравлять звезды шоубиза, ее поклонники. Необходимо уточнить, подробности личной жизни звезда всегда старалась скрывать. Ее свадьба с Телегиным была тайной, только через год после бракосочетания, женщина опубликовала фото с этого торжества.