Певица Слава (Анастасия Сланевская) не скрывает, что состоит в близких отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким и очень хочет выйти за него замуж. О гражданском браке певица рассказывает немного, но пишет о супруге тепло и с любовью.

30 апреля у бизнесмена был день рождения, Слава написала об этом событии в своем микроблоге и заверила Анатолия, что ее чувства к нему не угаснут несмотря на все неприятности, которые преследуют Данилицкого в последнее время. Анастасия Сланевская верит, что они с гражданским мужем все преодолеют: у них уже подрастает доченька Тоня, Анатолий воспитывает дочь Славы от первого брака Александру, а мечтают они о мальчике. Пока у Анастасии не получается забеременеть, но она уверена, что и эта неприятность временная.

«Сегодня день рождения у моего любимого человека! Толечка, я тебя очень люблю! Спасибо тебе за все, все, все! Пусть у тебя все будет хорошо, и пусть твои друзья будут тебе только друзьями, а не врагами! Я мечтаю об этом. Я вижу, как тебе тяжело, и я очень переживаю за тебя. Знай, чтобы ни случилось, я всегда буду рядом, мой любимый, честный, добрый, порядочный человек. Толечка, с днем рождения!» — написала певица Слава.

Подписчики «Инстаграма» исполнительницы желают Славе сохранить преданность любимому и вместе пережить кризисный этап его жизни. Такая любовь, по их словам, в наше время – большая редкость, и потому у любящей и красивой пары все обязательно получится.

В последнее время Слава все чаще делится снимками с отцом ее второго ребенка и всячески поддерживает его. Анатолий должен знать, что может рассчитывать на ее верность в благодарность за то, что он честный, добрый и порядочный человек.

Какие вкусные ушки!!!! A post shared by SLAVA (@nastya_slava) on Apr 21, 2017 at 5:52am PDT

Анатолий – второй муж Славы. С первым супругом, Александром Морозовым, у нее не сложилось, но осталась дочь Саша – умница и красавица. Девушке 18 лет, она пробует себя в роли модели, выкладывает в свой «Инстаграм» фотографии и получает восторженные отзывы. Антонина Данилицкая, совместная дочь Анатолия и Славы, родилась в 2011 году.