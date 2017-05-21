Свадьба Пиппы Миддлтон прошла 20 мая. Церемония венчания сестры герцогини Кэмбриджской и ее избранника Джеймса Мэттьюса состоялась в церкви святого Марка XII века. К радостному событию королевская семья готовилась также трепетно, как к бракосочетанию Кейт и Уильяма.

Прошедшая суббота стала знаменательной для королевской семьи. В этот день состоялась свадебная церемония Пиппы Миддлтон и ее избранника Джеймса Мэттьюза. Известно, что возлюбленный сестры герцогини Кэмбриджской является финансистом. Ранее сообщалось, что подготовка к свадебному мероприятию была не менее трепетной, чем к церемонии бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Стоит отметить, что герцогиня очень переживала, что дети могут начать капризничать в самый ответственный момент церемонии. Но, все прошло без каких-либо происшествий. Еще до начала самой церемонии, у церкви стали собираться гости. Одним из первых, кто приехал на венчание стал принц Гарри и принц Уильям, принцесса Беатрис, спортсмен Роджер Федерера вместе с супругой, а также Донн Эйр.

Что касается самой невесты, для мероприятия она выбрала длинное пышное платье, с двухметровой фатой. Дополнила Пиппа наряд нежными серьгами и диадемой, а также букетом под цвет платья. К алтарю ее вел отец Фрэнсис Миддлтон. Любая свадебная деталь была тщательно продумана самой невестой. Каждый гость должен был взять с собой два наряда, предназначенных для официальной церемонии и банкета.