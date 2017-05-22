Пиппа Миддлтон в прошлую субботу вышла замуж за 41-летнего финансиста Джеймса Мэттьюса. Церемония состоялась в церкви Святого Марка. Мероприятие было закрытым, на него приглашены только близкие друзья и родные молодоженов.

В прошлую субботу состоялась радостное событие в королевской семье. В церкви Святого Марка, которая находится в графстве Беркшир прошла свадебная церемония сестры герцогини Кэмбриджской и ее возлюбленного Джеймса Мэттьюса. О предстоящем мероприятии говорили на протяжении нескольких месяцев, когда стало известно о помолвке пары. Но молодожены предпочли до последнего скрывать место и время свадьбы, также никто не знал, кто станет дизайнером наряда невесты.

Церковь Святого Марка является приходской церковью семьи Миддлтон. В день торжества ее территория была перекрыта для проезда лишь приглашенных гостей. Организаторами вдоль дороги были выставлены таблички с просьбой не беспокоить гостей. Несмотря на это неподалеку собрались папарацци и обычные жители Великобритании. Стоит отметить, что ранее эту церемонию окрестили «свадьбой года».

На церемонию были приглашены близкие друзья и родственники пары. Среди приглашенных был спортсмен Роджер Федерер, Спенсер Мэттьюс, принц Уильям и принц Гарри. Пока все гости наслаждались общением, Кейт Миддлтон давала напутствия детям. Незадолго до церемонии она призналась, что очень переживает за поведение малышей. Что касается самой свадьбы, она была традиционной. Невеста выбрала для своего важного дня длинное белое платье, к алтарю ее сопровождал отец. После церкви церемония была перемещена во владения Миддлтон. Около их дома был построен стеклянный шатер, где были размещены гости. Всего на торжество собралось 150 гостей.