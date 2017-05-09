Письмо школьника к Медведеву: одиннадцатиклассник из штаба Навального в Томске попросил председателя Правительства уйти в отставку. По словам мальчика, за свои 18 лет, он ни разу не видел одного из признаков демократии в стране — сменяемости власти.

По сообщению ИА “Интерфакс”, Сергей Чайковский, одиннадцатиклассник из второй гимназии города Томска, написал письмо, адресованное главе российского правительства Дмитрию Медведеву. В нем он попросил его сложить с себя высокие полномочия.

Такие мысли посетили юношу после просмотра фильма А. Навального и Фонда борьбы с коррупцией под названием “Он вам не Димон”. В фильме утверждалось, что Медведев, через созданные им фонды, присвоил себе семьдесят миллиардов рублей в качестве пожертвований. Сообщалось, что у премьера есть резиденция в Плесе, агрокомплекс “Мансурово” и другие объекты, оформленные на эти фонды.

С. Чайковский писал, что ему только 18 лет, но он ни разу за свою жизнь не видел, чтобы исполнилось главное условие демократичности в стране — сменяемость власти. Учитывая эти факторы, юноша попросил Медведева сложить себя полномочия, если тот считает себя “истинным патриотом страны”, которому не безразлично дальнейшее развитие России.

Также Чайковский уведомил Медведева, что обращался в Следственный комитет страны с просьбой начать проверку по фактам, указанным в фильме, но ему в этом отказали.

Заметим, что 18-летний Сергей Чайковский, несмотря на свой юный возраст, является членом движения “Открытая Россия” и волонтером штаба Алексея Навального в Томске.