Платье Мелании Трамп поразило американцев: Первая Леди самостоятельно разработала наряд для бала

Во время инаугурации Дональда Трампа все внимание журналистов было приковано к его супруге, которая поразила всех прекрасным сдержанным вкусом.

В Вашингтоне прошла инаугурация 45-го президента США, им стал Дональд Трамп. По американской традиции завершилась церемония торжественным балом, который был посвящен новому главе страны. На данном мероприятии миллиардер произнес трогательную речь, в которой заявил, что сделает все для того, чтобы государство снова стало великим. После этих слов он пригласил на танец жену Меланию. Пара станцевала под композицию Синатры. Во время танца на сцену поднялись также дети нового президента и Майкл Пенс, который стал вице-президентом Америки.

Первая Леди выбрала для торжественного мероприятия длинное платье молочного оттенка. Дизайн этого наряда является ее идеей, которую ей помог воплотить дизайнер Эрве Пьер. Ранее мужчина был креативным руководителем Carolina Herrera. Стоит отметить, что женщины семьи Трамп выбрали для бала наряды пастельных оттенков.

Нужно уточнить, что на торжестве Freedom новоиспеченный глава Америки заявил, что будет на протяжении каждого дня бороться за каждого жителя страны. Президент и его супруга также посетили третий бал, который организовали специально для американских военнослужащих.