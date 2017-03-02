Племянница принцессы Дианы дебютировала на подиуме: появление Китти вызвало неодобрение клана Спенсеров

Китти Спенсер, которая является племянницей принцессы Дианы, в первый раз вышла на подиум. Интересным моментом является тот факт, что дебют девушки произошел в «юбилейный» год смерти своей тети.

Источники утверждают, что появление Китти в качестве модели не одобрили все Спенсеры, королевская семья. Несмотря на это, девушку не смутило мнение семьи, она легко продемонстрировала новый наряд перед публикой, которая собралась на модном шоу. Необходимо отметить, что мероприятие состоялось в рамках миланской Недели моды. Девушке 26 лет, она демонстрировала наряды Dolce&Gabbana.

Необходимо отметить, что аристократка никогда не скрывала желания добиться хорошей карьеры в модельном бизнесе. Но долгое время ее отец граф Чарльз Спенсер, который является братом принцессы Дианы, оказывал сопротивление стать знаменитостью в этой сфере деятельности. По мнению мужчины, такая профессия не стоит внимания наследницы рода аристократов. Видимо, девушке все же удалось переубедить отца. Дебют был высоко оценен специалистами, счастливая девушка прокомментировала показ: «Это стало огромной честью. Хочу поблагодарить организаторов мероприятия, наслаждалась каждой секундой на подиуме».