Почему Евгений Евтушенко уехал в Америку: поэт не любил этот вопрос

На днях стало известно о смерти Евгения Евтушенко, который в начале 90-х эмигрировал в США. На вопрос, почему он принял такое решение, поэт не любил отвечать. Несмотря на это в каждом интервью он снова и снова слышал его.

Даже во время выступления, один из зрителей в зале обязательно задаст вопрос, который касается переезда в Америку. Стоит отметить, что в своих стихотворениях литератор утверждал, что он – и является РФ.

В начале 90-х поэт был принят на работу, в качестве преподавателя в Талсе, который находится в Оклахоме. В этом же учебном заведении его супруга преподавала родной язык — русский. Через время Марию Евтушенко удостоили звания штатного Учителя года.

Ефим Мерхер, который является российским эмигрантом в США, заявил, что у Евтушенко в этой стране было не меньше поклонников, чем в России. В Америке поэт выступал перед своими почитателями, читая свои стихотворения, а также рассказы, которые перевел на английский язык. Также Мерхер отметил, возможно американская аудитория не была знакома со многими работами поэта, но она уважительно относилась к нему, как к человеку, в том числе который поспособствовал распаду СССР.

Американская жизнь Евтушенко была гораздо привольнее, чем во время советского союза. Поэт всегда указывал на то, что не считает себя эмигрантом, он на протяжении всей своей жизни пытался откреститься от данного звания. После переезда, литератор все же регулярно посещал РФ. Многие его товарищи утверждают, что вопрос эмиграции очень его обижал, и не давал покоя самому литературному деятелю.