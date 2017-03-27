Почему пропадает Владимир Путин: журналист Андрей Колесников открыл тайну президента

Журналист Андрей Колесников рассказал, куда время от времени «выпадает» глава РФ Владимир Путин. В последнее время россияне стали замечать, что президента как бы нет в политической жизни России, все происходит без него. Но Колесников уверен: если Путина не видно – не значит, что его нет: президент «готовится» к важным событиям.

Каждому человеку нужно разное количество времени, чтоб сконцентрироваться, не отвлекаться, собраться как следует «перед рывком». И президент – не исключение. Где и как глава государства ищет нужный настрой и освобождается от стресса – журналист не рассказывает, поскольку это слишком личное, и права раскрывать такие секреты Путин не давал Андрею Колесникову. Хватит того, что «любимый журналист президента» стал «своим» в пуле Владимира Путина. Понятно, что интерес к Путину колоссальный: около года назад вся страна наблюдала за личной жизнью его бывшей жены, которая вышла за Артура Очеретного замуж, имена президентских собак многие знают наизусть. Но не все должно описываться в статьях: достаточно знать, что Владимир Путин здоров и ни от чего не лечится.

От Андрея Колесникова очень ждут ярких откровений касательно личной жизни В. В. Путина, относительно Алины Кабаевой – в первую очередь, но журналист лишнего не скажет и не напишет. Два часа любимый журналист Кремля и президент могут о чем-то спорить на борту президентского самолета, но это там же и «умрет», не попав в прессу. Ведь именно так и формируется доверие, а дружба Колесникова и Порошенко Путину совершенно не мешает.