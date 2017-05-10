Фанаты звезды сериалов Анастасии Самбурской всерьез обеспокоены ее здоровьем: одно дело – накаченная фигура и рельефные мышцы, другое – болезненная худоба. Так и до анорексии недалеко.

Раньше подписчицы микроблога Насти Самбурской восхищались ее телом: она ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, правильно питается. Девушки вслед за любимицей начинали следить за собой и посещать спортзал. Но в последнее время фигура Насти вызывает желание покормить ее как следует, а не восхищаться ею. За рельефные мышцы Самбурская получила прозвище «женщина-бэтмен», но сейчас не все подписчики Насти считают, что она хорошо выглядит.

«Настя, я конечно, не ваша бабушка, но я бы вас откормила» — признается одна из подписчиц «Инстаграма» Самбурской. Фолооверши считают такую худобу ненормальной и нездоровой, советуют актрисе питаться калорийнее, подозревают анорексию. Стоит отметить, что в последнее время актриса очень много работает, и плотный график мог привести к нездоровой худобе и изможденному внешнему виду.

Поняла, что этим летом без отпуска. Не будет фото в купальнике. Не будет с коктейлем на лежаке, с пятиметровым парео на пляже, на пончике в бассейне, с ножками в теплом песочке. Не будет загара. Но будет счастливая старость! И слуга со стаканом воды!

Пришла домой, расстроилась и давай жрать 😂 Слабая женщина💪🏽😜 A post shared by НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) on May 6, 2017 at 12:40pm PDT

В «Инстаграме» Анастасия жалуется на то, что этим летом остается без отпуска. Но зато счастливую старость она сама себе обеспечит, и слугу со стаканом воды – тоже. Самбурская занята в спектаклях, которые требуют постоянных репетиций, и в двух программах в качестве ведущей. В программе «Утро Пятницы» Настя ведет кулинарную рубрику, а так же она согласилась вести шоу «Генеральная уборка». Параллельно с этой занятостью Анастасия работает как певица со своим продюсером Виктором Дробышем.