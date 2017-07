Подруги Вера Брежнева и Ани Лорак весело проводят время в Баку на фестивале «ЖАРА»

На фестивале #Жара @zharafest царит чудесная атмосфера 🤗 уже начался второй день, а я еще под впечатлением от первого )) ❤ спасибо всем, кто улыбался мне в ответ 😍 спасибо за жаркий прием моей песни #БлизкиеЛюди 💙 спасибо Диме @monatik_official и @anton_chilibi 👏 ведь именно #monatikchilibisound сделал для этой песни крутой музыкальный продакшн 🎶🎧 #Baku #Azerbaijan #zharafest #zhara #music #hot #любовькружитмир

