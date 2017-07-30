Подруги Вера Брежнева и Ани Лорак весело проводят время в Баку на фестивале «ЖАРА»

Певицы-подруги украинского происхождения Вера Брежнева и Ани Лорак случайно встретились в Баку на фестивале, устроенном Григорием Лепсом и Эмином Агаларовым. Знаменитости развлекались, весело проводили время в ресторанах и мерялись красотой, хотя она у каждой звезды своя.

Певицы Вера Брежнева и Ани Лорак не смогли пропустить такое мероприятие, как фестиваль «ЖАРА» в Азербайджане, потому обе прилетели в столицу страны. На второй день они пересеклись в Баку и решили сделать несколько селфи в ресторане. Ани Лорак подписала фото с Верой Брежневой, назвала подружку «красивой и душевной», а сама невольно сравнивала ее с собой. Обе звезды прекрасно выглядят для своих лет: они уделяют внимание телу и лицу, занимаются спортом, подчеркивают свои достоинства красивой одеждой.

На фестиваль «ЖАРА» каждая приглашенная звезда приехала со своим номером, и Вера Брежнева не стала исключением. Она много репетировала в гостинице Sea Breeze, а день ее выступления выпал на 28 июля, в тот же день исполняла свой номер и Лорак. Певицам повезло выступать на одной сцене с Софией Ротару, так же в пятницу гостей мероприятия развлекали Потап и Настя Каменких, Тимур Родригез, скандальная певица Светлана Лобода и «хозяева» фестиваля – Григорий Лепс и Эммин Агаларов.

Невероятная, прекрасная девушка и тёплый душевный человек @ververa A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Jul 28, 2017 at 10:09am PDT

Секрет красоты, стройности, подтянутости и отличной формы у Брежневой и Лорак свой, Вера Брежнева иногда делится секретами и дает практические советы. Заниматься по утрам лучше всего йогой, с ее точки зрения, в то время как Ани потеет в спортзале. В сообществе для худеющих «Slim Bitch Club» Вера рассказала, что день надо начинать со стакана воды натощак, разминки и улыбки. Всего 15 минут асан «Приветствие солнцу», и энергии и сил хватает на целый день.