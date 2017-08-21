Поклонники Анны Седоковой обвинили ее в том, что она подражает Ольге Бузовой

Анна Седокова начала следовать новой моде на написание автобиографических книг. Об этом рассказала сама певица, отметив, что уже три издательских дома желают сотрудничать с ней. Однако, поклонники негативно отнеслись к этой идее и обвинили исполнительницу в подражании Ольге Бузовой.



По словам Седоковой, в своей автобиографической книге она расскажет читателю о таких подробностях личной жизни, которые ранее оставались недоступными для общественности. После того, как новость о том, что Анна собирается выпустить книгу, начала свое распространение в социальных сетях, всё больше и больше стало появляться людей, которые считают это подражанием Ольге Бузовой. Многие знают, что в прошлом году телеведущая написала книгу под названием «Цена счастья», в которой рассказала о своём долгом пути к успеху и счастью с мужем.

Уже три издательства предложили написать мне книгу . И мне кажется настало время . Обещаю рассказать свою правду . А сегодня я Благодарю Бога за этот день и за всех людей , которые были в нем . Я поняла , что не важно какой мы национальности или вероисповедания . Когда сложно — настоящие Люди всегда помогут и протянут руку #СПАСИБО ❤️ A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Aug 19, 2017 at 9:13am PDT

Впрочем, произведение Ольги не возымело финансового успеха, а после того, как она развелась с Дмитрием Тарасовым, какой-либо спрос на книгу и вовсе исчез. Также многие издания тогда писали о слухах, согласно которым выход её книги сопровождался чередой скандалов с издателями. Возможно, автобиографию Анны Седоковой ожидает совершенно иная судьба.