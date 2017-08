Поклонники Анны Седоковой обвинили ее в том, что она подражает Ольге Бузовой

Уже три издательства предложили написать мне книгу . И мне кажется настало время . Обещаю рассказать свою правду . А сегодня я Благодарю Бога за этот день и за всех людей , которые были в нем . Я поняла , что не важно какой мы национальности или вероисповедания . Когда сложно — настоящие Люди всегда помогут и протянут руку #СПАСИБО ❤️

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Aug 19, 2017 at 9:13am PDT