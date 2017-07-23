Поклонники Риты Дакоты раскритиковали её за стереотипное мышление

После того, как в информационных источниках была обнародована информация о беременности Риты Дакоты, она стала все чаще публиковать фотографии в микроблоге, рассуждая по поводу интересного положения. Одна из последних её публикаций спровоцировала волну критики в адрес Риты за стереотипное мышление и за постоянное выставление своей беременности ради пиара.



Молодая исполнительница Рита Дакота на протяжении долгого времени скрывала от общественности факт своей беременности. Затем на просторах социальных сетей стала все чаще появляться информация об интересном положении певицы. Спустя какое-то время она и вовсе перестала скрывать от публики, что ждет ребенка. Рита стала все чаще и чаще публиковать в микроблоге фотографии, на которых подчёркивала с помощью одежды сильно округлившийся животик.

В комментариях к своим частым публикациям будущая мать рассуждает по поводу беременности. И вот, недавно она вызвала бурю критики в свой адрес после публикации очередного снимка, в подписи к которому заявила, что побежит в магазин за розовыми платьями с кружевами, только если гормоны в её организме начнут зашкаливать. Подписчики микроблога Риты не поняли, что плохого в том, чтобы купить себе розовое платье и почему именно розовое. Многие отметили, что люди выбирают одежду для себя, руководствуясь чувством вкуса, а не гормональным фоном. Недоумевающие подписчики написали, что Дакота мыслит слишком стереотипно и делает из своей беременности своеобразный пиар.