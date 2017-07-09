Покойной певице Жанне Фриске вчера исполнилось бы 43 года

Популярная певица Жанна Фриске умерла три года назад, в год своего сорокалетия, а вчера, 8 июля, ей бы исполнилось 43 года. Не первый год родные певицы встречают ее день рождения без нее, ее сына Платона родители и сестра не имеют возможности даже увидеть.

У популярной певицы Жанны Фриске не было дня рождения два года назад – она совсем немного не дотянула до 8 июля 2015 года и умерла 15 июня. А 8 июля 2014 года ее отец вспоминает со слезами на глазах: тогда еще была надежда, что и врачи помогут, и дорогие лекарства помогут. Фриске, будучи на лечении, ничего не просила, только икры из России. Тогда Владимир Борисович рассказал журналистам, что его дочка всегда «модничала», и он на каждый день рождения дарил ей деньги, боясь не угадать с подарком. В июле 2014 года Жанне стало немного лучше – уменьшилась опухоль, ушли отеки лица и появилась иллюзия, что все будет хорошо.

Сорокалетний юбилей, который не принято отмечать, Жанна Фриске встретила в Прибалтике, на больничной койке. Тогда звезды шоу-бизнеса, прошедшие «испытание раком», желали ей справиться поскорее. Певец Иосиф Кабзон три года назад очень хвалил ведущего Дмитрия Шепелева за то, что в трудную минуту не бросил любимую. В те дни стало ясно, что звезда неоперабельна.

Счастье A post shared by Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) on Jul 6, 2017 at 7:10am PDT

Сейчас между Дмитрием Шепелевым и семьей Фриске разгораются скандалы. Отец певицы все время вспоминает, что умирала Жанна дома, а Шепелев зачем-то повез их сына Платона в Болгарию. Владимир Борисович всегда подозревал: не очень успешный ведущий использует его успешного ребенка, но влюбленной Жанне было трудно что-то доказать. График свиданий семьи Фриске с маленьким Платоном давно установлен, но не исполняется его отцом.