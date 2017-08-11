Пол Блэк: звезда английского «Голоса» потерял годовалую дочь

В жизнь Пола Блэка, звезды английской версии талант-шоу «Голос», пришла беда – в субботу, 5 августа, у него погибла годовалая дочь Перл. Сейчас с Полом и его женой Джеммой работают психологи, но пара все никак не придет в себя. В Пола Блэка и его дочку врезался автомобиль, который хозяин неудачно поставил на ручник – на момент аварии в машине не было водителя.

Победитель английского версии шоу «Голос» Пол Блэк и его годовалая дочь Перл 5 августа попали в аварию, в которой вокалист выжил, а ребенка спасти не удалось. В отца с дочкой врезалась машина без водителя – «Range Rover» сорвался с ручника и на полном ходу сбила Пола и Перл. Маленькая девочка не справилась с травмами, ее отца врача удалось спасти. Полиция разбирается в случившемся и ищет хозяина автомобиля, столь неумело припаркованного.

Маленькой Перл Блэк должно было исполниться всего два года, она, по словам ее родителей, была очень талантливым ребенком. Сейчас с супругами работают психологи, но Пол и Джемма по-прежнему видят в дочери смысл жизни и не представляют себе жизни без нее. Себя Блэк назвал «разбитым и раздавленным» и дал понять, что его жизнь и все творческие достижения приостановлены на неопределенный срок. У супругов подрастает восьмимесячный сын, которого не было на момент аварии в парке с отцом и сестрой.

Успех к Полу Блэку как к «народному певцу» пришел в 2014 году, на шоу «Голос», которое есть во многих странах мира. Тогда Полу пророчили большое будущее и сравнивали его с исполнителем Томом Джонсом. В архивах программы до сих пор есть фотографии, где за кулисами Джемма Блэк переживает за супруга и мысленно желает ему удачи.