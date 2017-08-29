Полина Фаворская покидает группу «Серебро» ради изучения медитативных практик

От продюсера Максима Фадеева уходит Полина Фаворская, солистка «Серебра», в 2014 году заменившая Елену Темникову. Продюсер отмечает, что исполнительница перед уходом отработает двухмесячный гастрольный тур. Сама Фаворская объяснила причину такого решения — Полина решила посвятить себя не музыке, а медитативным практикам.

В группе «Серебро» скоро снова сменится солистка – проработав три года, уходит из коллектива Полина Фаворская. Девушка, отработав два месяца на гастролях, посвятит себя не музыке, а различным практикам медитации. У продюсера группы Максима Фадеева появилась новая проблема – найти новую солистку «Серебра», причем такую, чтобы ее воспринимала и публика, и другие участницы коллектива. Фаворская до сих пор вспоминает, что слушатели приняли ее «в штыки», зато другим участницам группы, Оле и Даше, стоит отдать должное. Девушки всячески поддерживали Фаворскую, учили ее двигаться на сцене, давать интервью, правильно подавать себя.

«Я не беременна, не больна, но в моей жизни происходит что-то неправильно», — рассказала поклонникам Полина. После поездки на Бали певица решила ненадолго оставить музыку и посвятить себя медитации. Она поедет на Тибет, в Перу и Индию, чтобы в полной мере познать себя. Работая в шоу-бизнесе, спокойно медитировать было нереально – на отпуск Полине полагалось всего 10 дней.

Ольга Серябкина, подруга Полины Фаворской, намекнула на то, что скоро тоже покинет группу, но эта информация не имеет официального подтверждения. Что касается Максима Фадеева, то он сумел понять Фаворскую и отпустил ее спокойно и без ссор.