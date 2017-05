Всех с праздником, с 9-ым мая!!Хоть небо сегодня и хмурое, но зато мирное и это счастье! А мы сегодня первый раз встретились с любимой командой и как следует порепетировали💪, целых 2 часа, а это целая " вечность" для кормящей мамы! Ловите первое живое исполнение #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ ! Слова вспоминаю по ходу😂 #полинагагарина #выходвсвет #будникормящейпевицы #гагаринапоехали #деньпобеды

