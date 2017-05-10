26 апреля популярная певица и наставница «Голоса» Полина Гагарина во второй раз стала мамой, а 9 мая дала понять, что не собирается долго сидеть с ребенком дома. В «Инстаграме она опубликовала видео, где со своей командой работает над клипом.

Прошло всего две недели после родов, а Полина Гагарина уже приступила к клипу на песню «Драмы больше нет». Звезда не собирается тратить время на декрет: она в форме, прекрасно себя чувствует и готова к новым свершениям. Двухчасовые репетиции нелегки для кормящей мамочки, но певица будет совмещать творчество и воспитание детей. Поскольку клип записывался в День Победы, Гагарина поздравила всех с 9 мая и отметила, что небо над головой хоть и хмурое, зато мирное.

Фанаты исполнительницы в восторге от видео с рабочими моментами. Фолловеры отмечают, что вокальные данные у Гагариной просто прекрасные, а в декрете долго засиживаться и верно не стоит. Можно быть талантливой певицей и по совместительству очень хорошей мамой. Поклонницы с нетерпением ждут нового клипа: в творчестве их любимица – очень искренний человек, а каждый ее клип – просто «бомба». Артистке пожелали скорейшего возвращения на сцену после того, как девочка немного подрастет и будет меньше нуждаться в маме.

Вторую беременность звезда скрывала до последнего: она желала в тишине и в спокойствии дождаться появления на свет дочери Мии. Для ее второго мужа фотографа Дмитрия Исхакова девочка стала первенцем, а Гагарина воспитывает сына от первого мужа – девятилетнего Андрея.