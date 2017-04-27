Полина Гагарина подтвердила слухи о беременности, опубликовав фото в соцсети

Полина Гагарина вместе с супругом Дмитрием Исхаковым опубликовали фотоснимки в Инстаграм, где певица изображена беременная в купальнике. Не так давно певица перестала появляться на публике. 26 апреля пара решила сделать официальное заявление по поводу беременности знаменитости.

На протяжении долгого времени в сети ходили слухи о предполагаемой беременности певицы. Однако ни Полина, ни ее супруг не давали никаких комментариев по этому поводу. Поклонники начали заострять внимание на том, что артистка, которая всегда любила облегающую одежду, начала отдавать предпочтение нарядам свободного кроя, а не так давно и вовсе перестала появляться на публике.

В ночь 26 апреля Полина поделилась с поклонниками фотоснимком, где она запечатлена в «интересном» положении. Под фото, которое было сделано супругом Полины Дмитрием Исхаковым, певица написала, что ее композиция «Драмы больше нет» продолжает занимать верхние строчки хит-парадов. Этим снимком Гагарина, наконец-то, решила подтвердить домыслы фанатов.

«Теперь официально», — поделился Дмитрий в своем Инстаграм. https://www.instagram.com/p/BTXK-wEly6z/?taken-by=isxakov

Поклонники поспешили поздравить артистку и ее супруга, а также пожелали всего наилучшего.

Напомним, что слухи по поводу беременности Полины Гагариной начали появляться в 2016 году. Тогда представители певицы сделали официальное заявление и попросили не вмешиваться в личную жизнь Гагариной в связи с тем, что такой наплыв внимания ей причиняет дискомфорт.