Полина Гагарина полностью обнажилась для обложки нового сингла

Полина Гагарина стала мамой во второй раз два месяца назад. Несмотря на то, что исполнительница родила не так давно, она решилась полностью обнажиться для обложки нового сингла “Обезоружена”.

Недавно Полина Гагарина порадовала поклонников своего творчества очередным творением. Она опубликовала в микроблоге фотографию обложки нового сингла “Обезоружена”, который с недавнего времени стал доступен в Сети. Почитатели её музыкального таланта были очень обрадованы новой песней. Однако большего внимания удостоился образ исполнительницы на фотографии, которая была сделана специально для обложки сингла. Практически никто из подписчиков микроблога Полины не оставил без внимания то, что она предстала абсолютно голой. Пользователи Сети пришли в восторг от идеальной фигуры, которую певица успела восстановить очень быстро. Также нашлось и немало положительных отзывов о новой композиции. “Полина, Вы большая молодец! Ваше творчество на высоком уровне, Вы проделываете огромную работу, желаю вам дальнейших высот и успехов”, “Песня бомба. Полина, спасибо, за ваше творчество, в которое вы вкладываете душу!”, – пишут поклонники в микроблоге знаменитости.

Стоит отметить, что супруг исполнительницы ранее признавался в своем интервью, что является хорошим фотографом. Кроме того, он говорил о том, что очень любит устраивать Полине фотосессии, которые, как он уверяет, никогда не обходятся без ссоры.