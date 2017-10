Полина Гагарина полностью обнажилась для обложки нового сингла

Друзья, дождались! Вот ОНА- обложка сингла #ОБЕЗОРУЖЕНА! И уже сейчас его можно будет скачать в #ITunes, а так же , сегодня же, можно будет поймать в эфире #LOVERADIO @loveradioofficial ❤ Ну что ж, в добрый путь! Пишите 👇 как вам! Только хорошо пишите😊 #полинагагарина #ОБЕЗОРУЖЕНА #новыйсингл #гагаринапоехали ССЫЛКА В ШАПКЕ ПРОФИЛЯ👆

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Oct 2, 2017 at 3:52am PDT