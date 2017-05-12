Певица Полина Гагарина в конце апреля родила второго ребенка — дочь Мию. Недавно, она снова вышла на связь со своими поклонниками и поделилась с ними несколькими фото из жизни малышки. В частности, поп-звезда продемонстрировала всем специальную люльку на колесиках.

Известная поп-певица Полина Гагарина снова радует своих поклонников новыми записями из своей жизни,которая у нее кардинально изменилась. 26 апреля она родила второго ребенка — девочку, малышку назвали Мия. До этого Гагарина какое-то время не проявляла активности в Инстаграм, поэтому внезапное ее появление в соцсети с новыми фото, очень порадовали поклонников.

Полина с удовольствием рассказывает под фото о своей малышке, на которую она, по ее словам, не может надышаться и испытывает ни с чем не сравнимые чувства. Последний пост певицы посвящен кроватке, в которой спит Мия. Это белоснежная люлька, которая понравилась певице сразу же, как только она ее увидела. Ее главное достоинство — колесики, на которых она может плавно и бесшумно передвигаться по всей квартире. Гагарина написала, что считает ее нежным и очень уютным гнездышком для своей малышки.

Точно такими же нежно-восторженными комментариями по поводу своего ребенка наполнен и блог второго мужа Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова. Счастливый отец написал, что вся его жизнь поделилась на “до” и “после”, и очень сокрушался, что не может в фото передать неповторимый запах своей маленькой дочки.