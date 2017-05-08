Полина Гагарина, которая в конце апреля родила дочку, рассказала, почему они вместе с супругом скрывали беременность и имя новорожденной. По ее словам, певица хотела провести это время в тишине и спокойствии. Она также призналась, что вместе с супругом считает, что личную жизнь не стоит лишний раз афишировать.

На протяжении всей беременности Полина Гагарина пыталась тщательно скрыть свое положение, и лишь когда она родила дочь, российская артистка решила объяснить это решение.

«Мне больше всего хотелось провести несколько важных для меня месяцев в тишине и спокойствии, потому что и я, и мой муж, и моя семья, считаем это очень личным делом, которое не стоит лишний раз афишировать», — говорит артистка.

По словам певицы, каждый ее выход на публику фотографируют, а после обсуждают, поэтому они вместе с супругом часто прогуливались в парке. Когда знаменитость была беременная в прошлый раз, ее снимки, на которых она выглядит располневшей, после были использованы недобросовестными компаниями для рекламы своих «чудодейственных» средств, для быстрого похудения. Исходя из этого опыта, семья певицы решила как можно дольше скрывать новость о беременности.

«И еще один нюанс – я никогда и нигде не отрицала свое положение, а просто старалась не комментировать и не реагировать на самые разные новости, которые распространялись обо мне приятные и не очень приятные люди. Потому что знаю, что каждое мое слово – это повод получить еще десять в ответ. И не будет этому ни конца, ни края», — рассказала знаменитость.

Также Гагарина призналась, что во время беременности поправилась, но в ее планах постепенно вернуться к дородовой форме и выступлениям на сцене.