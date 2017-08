Полина Гагарина рассказала о плохом сервисе Лазурного берега

Итак, небольшое эссе на тему отдыха на Лазурном берегу! Были мы там впервые, в принципе, нам понравилось, так как мы с семьей обожаем путешествовать и каждое лето стараемся побывать в новом месте! Начну с плюсов, так как их меньше😂 Во-первых, это очень живописные небольшие исторические города, до которых легко доехать на машине, поэтому можно объездить много всего интересного. Во-вторых, море действительно Лазурное и чистое. Вокруг умиротворение и красота, которая радует глаз! А теперь о минусах. Разместились мы в отеле, точнее в красивом шато с бассейном, но очень маленькими номерами. У отеля есть собственный пляж, но совсем условный, так как там в основном пирсы. Мы ютились на 4-х лежаках на 2-х квадратных метрах на песочке — лежаки были платными (!) и полотенца тоже (!!!) и стоили они совсем не дешево. Этот факт меня возмущал очень сильно — отель 5 звезд предлагает своим гостям платить за лежак кругленькую сумму😂 Весь пляж был длиной всего метров 50, полукругом и рядом был еще один, то ли от другого отеля, то ли просто платный. Лежаки там стоят настолько близко друг к другу, что лежите вы на солнце все вместе, как одна большая семья 😂 Мой муж ходил в магазин за детской водой ,подгузниками и фруктами — этот факт почему-то очень возмущал ресепшн. Они считали, что мы должны заказывать воду только в отеле, а уж фрукты тем более 🤔 Местные рестораны оказались очень дорогими и чем известнее они были, тем менее вкусно там кормили… Ну и в завершении всего в этом году по побережью ходил ротовирус. Заболели все, но Андрюша перенёс вирус тяжелее остальных. Сейчас, слава Богу, все в порядке, но осадочек остался. Подводя итог могу сказать, что очень люблю отдыхать хорошо, так как работы впереди много и нужны силы и эмоции делать ее хорошо, но я не люблю несоответствие цены и качества. Много пафоса и отсутствие сервиса не про меня! Такие дела. #гагарапутешественница #гагаринапоехали #полинагагари на

