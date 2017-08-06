Полина Гагарина рассказала о плохом сервисе Лазурного берега

Полина Гагарина посоветовала поклонникам, где не стоит отдыхать. В конце июля семья артистки отправилась в путешествие на Лазурный берег. Певица с родными остановилась в пятизвездочном отеле и очень возмущена сервису, о чем поделилась с поклонниками в Инстаграм.

После рождения дочки Полина Гагарина не переставала работать и с нетерпением ждала отпуска, в который отправится со своей семьей. В прошлом месяце певица уже пару дней отдыхала на море, но в поездку она поехала без детей, а в конце июля семья запланировала слетать в путешествие. Для отдыха семья выбрала Лазурный берег, их неприятности начались сразу по приезду. Несмотря на высокий рейтинг и цены, сервис отеля не оправдал ожидания семьи артистки.

По словам певицы, на территории пятизвездочного заведения имеется пляж, но в основном на нем пирсы. Поэтому родным Гагариной пришлось ютиться на четырех платных лежанках, расположенных на 2 кв.м. Знаменитость утверждает, что стоимость как лежанок, так и полотенец была не дешевой. Это очень возмутило артистку. Своим мнением певица поделилась с поклонниками в Инстаграм. Исполнительница добавила, что ее супруг был вынужден ходить в супермаркет, чтобы приобрести подгузники, фрукты и воду для детей. По утверждению артистки, местные рестораны оказались дорогими, причем, чем известнее, тем менее вкусная еда там подавалась. В конце отпуска семья певицы заразилась ротавирусом, ее сын тяжело перенес болезнь. В завершении к своему отзыву, Гагарина отметила живописную природу, чистое море.