26 апреля Полина Гагарина и ее муж фотограф Дмитрий стали родителями. У пары родилась дочка Мия, и певица объяснила подписчикам, почему скрывала, что ждет второго ребенка.

Певица Полина Гагарина свою беременность скрывала до последнего. Она ничего не рассказывала СМИ, не давала комментариев и никак не распространялась на тему второй беременности. С конца прошлого когда, когда слухи о будущем ребенке Полины Гагариной просочились в СМИ, певица не опровергала и не подтверждала эту новость.

В январе этого года певица посвятила пост в «Инстаграме» всем, кто интересовался ее личной жизнью. Гагариной не понравилось, что под каждым ее постом в социальных сетях любопытствующие задают один и тот же вопрос. Звезда заявила, что не собирается обсуждать с чужими людьми в Интернете то, что считает личным, и на провокационный вопрос не ответит. Гагарина даже попыталась взывать к чувству такта подписчиков.

Секрет Гагариной раскрыли ее друзья и коллеги по шоу-бизнесу. Дмитрий Нагиев на шоу «Голос» намекнул, что у наставницы изменилась фигура, а Сергей Лазарев написал, что Полина с мужем ждут ребенка. Сама певица первую «беременную» фотографию опубликовала только 26 апреля, когда родила. Девочку она вместе с мужем Дмитрием Исхаковым назвала Мией.

Учитывая все эти моменты, я решила что молчать гораздо спокойнее, чем «расти» у всех на глазах. И ещё один нюанс — я никогда и нигде не отрицала своё положение, а просто старалась не комментировать и не реагировать на самые разные новости, которые распространяли обо мне приятные и не очень приятные люди. Потому что знаю, что каждое мое слово — это повод получить ещё десять в ответ. И не будет этому ни конца, ни края.

Сегодня счастливый отец получил свидетельство о рождении 🐣💌 Знакомьтесь, Мия Дмитриевна Исхакова! Будь счастлива малышка! В мире нет таких слов, чтобы рассказать о нашей нежности и любви к тебе, наша девочка ❤ #МояМия #доченька A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on May 5, 2017 at 9:22am PDT

Полина Гагарина объяснила, что все девять месяцев хотела тишины и покоя, а не громкой публичности и интервью. Любой выход на официальное мероприятие – это папарацци, их камеры, ненужные вопросы. Во время первой беременности, вынашивая сына, звезда пострадала от «желтой прессы». Интересное положение объявили лишним весом, и какие-то недобросовестные компании начали рекламировать таблетки для похудения с помощью фотографий Полины. Певица не отрицает, что набрала за время беременности достаточно, но она будет потихоньку возвращаться в форму.