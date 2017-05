Сегодня счастливый отец получил свидетельство о рождении 🐣💌 Знакомьтесь, Мия Дмитриевна Исхакова! Будь счастлива малышка! В мире нет таких слов, чтобы рассказать о нашей нежности и любви к тебе, наша девочка ❤ #МояМия #доченька

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on May 5, 2017 at 9:22am PDT