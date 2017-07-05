Полина Гагарина впервые показала тело в купальнике после родов

Прошло два месяца с тех пор, как на свет появился второй ребенок Полины Гагариной. Как признавалась ранее исполнительница, за время родов она значительно набрала в весе. Несмотря на это ей удалось довольно быстро восстановить свою фигуру, чем она и похвасталась впервые после родов, опубликовав фотографию в купальнике.

В своем недавнем интервью исполнительница рассказала, как ей удалось сбросить лишние килограммы, накопившиеся после беременности. Как оказалось, она очень сильно ограничивала себя в еде в течение четырех недель. Полина питалась исключительно курицей и брокколи, без каких либо специй, а запивала это все обыкновенной водой. Теперь певица может снова с гордостью демонстрировать свою фигуру в купальнике, который она надела для съемок нового музыкального клипа. Фотографией, сделанной во время съемочного процесса, она поделилась с подписчиками в своем микроблоге.

Немного поспойлерю кадрами из клипа #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ !!! #полинагагарина #гагаринапоехали #ятакжду #авы? A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Jul 4, 2017 at 4:37am PDT

Напомним, на протяжении всей беременности Полина тщательно скрывала от общественности этот факт. Делала она это потому, что во время предыдущей беременности недобросовестные производители для своих рекламных кампаний использовали её фотографии без разрешения на это. Получив горький опыт, она решила не давать возможности заработать на её имени снова, поэтому, несмотря на беременность, продолжала концертную деятельность в обычном темпе.