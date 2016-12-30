Последние новости о крушении Ту-154: Иосиф Кобзон считает, что хор им. Александрова не нужно восстанавливать

Иосиф Кобзон считает, что хор им. Александрова не нужно восстанавливать, — пишет «Лайф.ру». Он аргументирует свои слова: такого дирижера, как Валерий Халилов, больше не будет, остальные будут только его жалким подобием. «Маэстро» помогли Кобзону в его концертах, готовил специально под Иосифа Давыдовича частично погибший хор, сам же и дирижировал. Потеря огромна и, увы, незаменима – бывают незаменимые люди.

С Кобзоном не соглашаются при всем уважении к нему: Россия полна талантами, и в скором времени хор дополнят и восстановят в память о погибших. Многие издания и СМИ пишут, что на том Ту-154 должен был лететь Кобзон, но в последнюю минуту не вышло, и этой заминке певец обязан жизнью. При всем несогласии с восстановлением хора, Иосиф Давыдович готов помогать в этом деле Министерству Обороны. Ансамбль находится в его ведомстве, и решает судьбу хора им. Александрова только Минобороны.

«Деловой Петербург» сообщает: не только Кобзон чудом уцелел, не попав на борт. В последнюю минуту планы разрушились у Сергея Хлопникова – заболела дочь и спасла тем самым отца. Солист Вадим Ананьев остался в Москве помогать жене с грудным ребенком, а артист, который не захотел называться, сообщил, что просрочил загранпаспорт.