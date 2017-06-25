Недавно Дмитрий Певцов стал участником съемок телевизионной передачи «Смак», где многочисленные поклонники смогли увидеть изменения в его внешности вызванные старостью. Густая борода на лице актера сделал его визуально гораздо старше.

На съемки кулинарного шоу актёр пришел в компании своей супруги Ольги Дроздовой. К слову, вместе они довольно редко появляются на каких-либо мероприятиях, тем более на съёмках телепередач. Супруги продемонстрировали телезрителям несколько семейных рецептов, которым они пользуются на кухне у себя дома. Также во время съёмок Ольга рассказала телезрителям о диете, которой она сама пользуется. Оказывается, для того чтобы за четыре дня избавиться от четырех лишних килограммов, нужно питаться особенным диетическим луковым супом, рецепт которого она также продемонстрировала.

Возможно, благодаря этому диетическому супчику смог измениться и супруг Ольги. Многие телезрители заметили кардинальные перемены во внешности актера, теперь его довольно трудно знать с первого взгляда. Мужчина изрядно похудел, вдобавок к этому многие телезрители удивились обильной растительности на его лице, которая делала его заметно старше.