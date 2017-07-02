Олег Яковлев был похоронен 1 июля на Троекуровском кладбище столицы РФ. Провести артиста в последний путь пришли его коллеги по театру, шоубизу, «иванушки», друзья, родные и поклонники. Все жалеющие произносили прощальную речь, не сумев сдержать при этом слез.

Вчера в столице России состоялась прощальная церемония по Олегу Яковлеву. Траурное мероприятие проходило на Троекуровском кладбище. Около Некрополя выстроилась большая очередь желающих проводить российского артиста в последний путь. Церемонию посетили его коллеги по театру, шоубизнесу, «иванушки», близкие и поклонники. Все они не могли сдержать слез. Первыми попрощаться с певцом приехал Андрей Григорьв-Апполонов и Катя Лель. Исполнительница отзывалась об умершей звезде, как о невероятно талантливом человеке, имеющем красивый тембр.

Трогательную речь произнесли солисты группы «Иванушки». Андрей Григорьев-Апполонов отметил, что они были очень близкими друзьями, даже после ухода Яковлева из группы. Певец помимо творческой деятельности, вспомнил и поделился с окружающими рассказами о товарище детства, которые услышал от Олега.

Напомним, 28 июня певец был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, где у него было обнаружено двухстороннее воспаление легких. Яковлев находился под аппаратом искусственного дыхания, но уже на следующее утро его сердце остановилось. Смерть исполнителя стала шоком не только для поклонников, но и товарищей, так как артист никогда не жаловался на состояние здоровья.