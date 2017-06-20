Похороны Баталова: отпевание артиста прошло в храме на Большой Ордынке

Вчера, 19 июня, семья, родственники и поклонники попрощались с народным артистом СССР — Алексеем Баталовым. Актера отпевали в храме Божьей Матери на Большой Ордынке, покоиться он будет на Преображенском кладбище рядом с матерью, согласно завещанию артиста.

Деятели искусства и кинематографисты выразили соболезнования вдове Алексея Владимировича — Гитане Аркадьевне Леонтенко и дочери — Марии Баталовой. Среди присутствующих были Никита Михалков, Сергей Мироненко, видные культурные деятели и представители российского кинематографа. Гражданская панихида прошла в Большом зале ЦДК.

Во время прощания с артистом, многие его коллеги говорили, что вместе с ним уходит в прошлое целая эпоха, артистов такой величины современные актерские школы уже не делают, а молодые должны хотя бы попытаться брать пример с Алексея Владимировича. Баталов в кино – Эйнштейн в науке, визитная карточка целой эпохи и нескольких поколений. Брат артиста по отцу, писатель Михаил Ардов отметил, что талант Алексея Баталова распространялся на многие сферы деятельности – он рисовал красками, писал стихи, которые в свое время хвалила Анна Ахматова – подруга его матери, актрисы Нины Ольшевской.

Алексея Баталова можно смело отнести к артистам, которые сделали великим российский кинематограф. Одна только его роль «Горы-Гоги-Жоры», из фильма «Москва слезам не верит», дорогого стоит. Картины с его участием принесли России «Золотую пальмовую ветвь» и «Оскара». Амплуа обаятельного, кристально-чистого интеллигента обеспечивало актеру прекрасные роли и любовь многочисленных поклонников.