Похороны Доктора Лизы: подруга врача призывает продолжить ее дело

Сегодня в Успенском храме Новодевичьего монастыря прошло прощание с Доктором Лизой, которая погибла месяц назад в ужасной авиакатастрофе. Об этом передает одно из российских изданий.

На панихиду были приглашены все, с кем работала женщина. Почтить память Елизаветы Глинки пришли: больные дети, которым правозащитница помогала на протяжении всей своей жизни, представители российской власти, бездомные и даже те, кто не знал ее лично. В храме присутствовали скорая помощь и МЧС. У гроба женщины можно было видеть людей с нашивками «За Донбасс», оппозиционеров. Доктор Лиза всегда придерживалась правила, что врачи находятся «вне политики». Гражданская панихида продлилась до 14:00, на похоронах присутствовали лишь самые близкие и родные, журналистов на погребение не пустили.

Стоит отметить, что не все знакомые погибшей одобрили такой формат прощания.

«Ее семья не может спокойно скорбеть, они вынуждены прощаться с мамой и женой на глазах у журналистов, в окружении сотни незнакомых личностей», — написала у себя в блоге подруга Доктора Лизы.

Также Нюта Федремессер призывает «не создавать кумира» в лице погибшей, а продолжать ее деятельность. 25 декабря 2016 года навсегда омрачилось ужасной трагедией, которая унесла жизни 92 человек. На борту Ту-154 помимо врача также летели военные, двое госслужащих, военный хор.