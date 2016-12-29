Похороны Джорджа Майкла посетят только самые близкие певца

В католическое Рождество умер Джордж Майкл. Похоронить артиста планируют на кладбище в городе Хайгейт, который находится в северной части Большого Лондона. На этом месте имеется семейная могила певца, здесь похоронена мама знаменитости. Об этом передает издание «Комсомольская правда».

Мама кумира умерла от раковой опухоли 19 лет назад. После ее похорон Джордж решил приобрести на могиле место и себе. Планируется, что на прощании с певцом придут только близкие, родные люди. Прессу не пропустят на траурное мероприятие. Элтон Джон заявил, что собирается спеть на церемонии похорон. Он хочет исполнить композицию, которую пели вместе с талантливым музыкантом. Необходимо отметить, что после записи данного хита, знаменитости перестали видеться и общаться. Причиной этого поступило пристрастие к наркотическим веществам умершего. Но 5 лет назад мужчины помирились, а последние пару лет их общение было очень близким.

Напомним, смерть певца произошла у него дома. Медики предполагают, что причиной кончины могла послужить сердечная недостаточность. Мужчине было 54 года. О кончине знаменитости сообщил его любовник Фади, который является ливанским стилистом и порно-актером.