Похороны Джорджа Майкла: звезду предадут земле рядом с могилой матери

Певца Джорджа Майкла, скончавшегося в конце прошлого года в Окфордшир, до сих пор не предали земле. Коронер графства, наконец, подтвердил, что Джордж Майкл умер «своей смертью», алкоголь и наркотики в этом деле не замешаны. На следующей неделе певца похоронят рядом с могилой матери на кладбище Хайгейт в Лондоне.

Британские таблоиды пишут, что на церемонии погребения не будет много народу: в небольшой часовне хватит места только для тридцати человек, журналистов там никто не ждет. Во избежание массового нашествия фанатов даже приглашенные лица узнают все подробности непосредственно перед похоронами. Известно, что на похоронах друга одна из «Spice Girls», Джерри Холлиуэлл-Хорнер будет зачитывать выдержки из Библии, а так же провожать певца в последний путь будет его бойфренд Фади Фаваз.

По словам коронера Даррена Солтера, у певца было достаточно давно запущенных, хронических заболеваний, которые могли привести к внезапной смерти. Майкл страдал кардиомиопатией, воспалением миокарда, имел проблемы с инфильтрацией печени. Его завещание было обнародовано изданием «The Sun»: 105 миллионов фунтов достанутся его родным сестрам, а Фади Фаваз, как партнер, не получает ничего. Ранее СМИ писали о героиновой зависимости певца, но он вел с нею борьбу и умер не от передозировки наркотиков.