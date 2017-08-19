Похороны Веры Глаголевой: Наталья Иванова рассказала, как пройдет прощание с артисткой

Продюсер Наталья Иванова, коллега и подруга Веры Глаголевой, рассказала, как пройдут похороны артистки. Гражданская панихида состоится в Доме кино – актрису будут вспоминать и слушать мелодии из фильмов с ее участием. Похоронят Веру Витальевну по православным традициям на Троекуровском кладбище, а поминальный обед состоится в Доме литераторов.

Наталья Иванова, коллега и подруга Веры Глаголевой, рассказала, как семья артистки организовала ее похороны. Тело актрисы в специальной камере будет доставлено из Германии в Россию, а прощаться с Верой Витальевной будут в Доме кино. В зале для гражданских панихид поставят портрет актрисы, ее будут вспоминать добрыми словами, на фоне будут звучать мелодии из фильмов, в которых снималась Вера Глаголева. С местом на Троекуровском кладбище семья артистки определилась еще 16 августа – ее похоронят по православному обычаю, отпевания, правда, не будет. Поминки состоятся в Доме литераторов, который артистка очень любила посещать при жизни.

Наталья Иванова стала той подругой, которая больше всего времени проводила с Верой Глаголевой незадолго до ее смерти. Но она не знала, что ее подруга неизлечимо больна. Глаголева никому не хотела портить жизнь страшными диагнозами и до последнего вела себя как здоровая – снималась и снимала киноленты, веселилась на «свадьбе года» своей дочери, вела светскую жизнь.

Последняя СМС Ивановой от Глаголевой была посвящена работе над «Глиняной ямой», о болезни и плохом самочувствии не шло ни слова. Подруги планировали снять фильм о любви Ивана Тургенева и Полины Виардо, что будет с этим проектом – неясно. О предположительном раке желудка у подруги продюсер ничего не знала.