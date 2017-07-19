Вчера начала стремительно распространяться информация о свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Эта новость сильно удивила поклонников исполнителя, так как он еще совсем недавно хотел взять в жёны Софью Кальчеву.

После того, как новость о свадьбе Николая Баскова начала распространяться, её подтвердили Рамзан Кадыров и Иосиф Пригожин. Но предполагаемая невеста Виктория Лопырева в тот же день разместила в профиле «Инстаграм» запись, сопроводив ее отрывком из фильма «Кавказская пленница», где главный персонаж произносит: «Свадьбы не будет!«. Такое противоречие поставило под сомнение достоверность нашумевшей новости. Началось бурное обсуждение в социальных сетях, пользователи пытались выяснить, не является ли эта новость шуточной, ведь еще совсем недавно артист планировал жениться на Софье Кальчевой.

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты обратились за официальными комментариями к директору артиста, который заверил представителей СМИ, что новость о скорой свадьбе Баскова и Лопыревой является правдивой. Как оказалось, проведение свадебного торжества запланировано на 5 октября в чеченской столице.